В Саратове молодежь каталась на малолитражке по дорожкам парка

В Саратове зафиксирован случай нарушения правил дорожного движения в парковой зоне.

Как сообщает телеграм-канал «Саратов. Жесть 18+», в парке «Изумрудный» в поселке Юбилейном неизвестные на автомобиле «Дэу Матиз» устроили заезд по пешеходным дорожкам.

На опубликованной в соцсетях видеозаписи заметно, что во время движения один из пассажиров автомобиля высунулся из окна по пояс. При маневрировании задним ходом водитель сбил дорожный указатель.

Инцидент произошел при группе наблюдавших молодых людей.

Ольга Сергеева