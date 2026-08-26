Дети знают: школьники стали преподавателями по кибербезопасности в новом проекте «Ростелекома»

erid 2W5zFFzZgdF



В преддверии нового учебного года «Ростелеком» представил проект об основных правилах безопасного поведения в интернете «Дети знают».



Курс из 18 видеоуроков, которые ведут ребята от 6 до 14 лет, бесплатно доступен на образовательной онлайн-платформе «Ростелеком Лицей». Проект реализован при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде.



Проект разделен на три возрастные группы: младшую (6–9 лет), среднюю (10–13 лет) и старшую (14–17 лет), что позволило адаптировать контент к особенностям восприятия информации детьми разных возрастов. При этом проблемы, с которыми они могут столкнуться в сети, зачастую одни и те же. Каждый модуль состоит из пяти тем: защита пароля, фишинг, социальная инженерия, мошенничество в компьютерных играх и соцсетях. Для того чтобы говорить об угрозах в сети на доступном для детей языке, ведущими проекта стали их сверстники.

Съемки прошли в детском лагере «Кампус 360» в Рязанской области. В кастинге приняли участие десятки детей разных возрастов. Ведущими «Дети знают» стали: Аделя Сафиуллина, Костя Логинов и Мика Рахманина (младшая группа); Алёна Пустовалова и Ярослав Ларин (средняя группа); Лиза Сычева и Семён Широков (старшая группа). Самому младшему участнику проекта 6 лет, старшему — 14.



Каждый блок включает серию лекций и интервью с популярными актерами и блогерами. О допущенных в интернете ошибках и своем опыте столкновения с киберугрозами ведущим проекта рассказали актриса Карина Кагра, блогеры Алексей Янгер и Алёна Риви.



Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»:



«Интернет уже давно стал неотъемлемой частью жизни: здесь дети учатся, общаются, играют и отдыхают. Наша задача — научить их жить в цифровом мире безопасно. Поэтому считаем важным говорить с детьми о киберугрозах на понятном им языке. Уверены, что проект “Дети знают” на платформе “Ростелеком Лицей” — это движение к тому, чтобы каждый ребенок уверенно и безопасно пользовался интернетом».



Мика Рахманина, ведущая проекта «Дети знают», 8 лет:



«Это был мой первый опыт работы ведущей, было очень интересно! Из сценариев я запомнила важную мысль о том, что перед публикацией надо проверять фотографии — нет ли на них подсказок для мошенников, например, домашнего адреса или номера школы. А еще я теперь я знаю, что — пароль должен быть сложным, чтобы мошенникам было тяжелее его взломать».



Ярослав Забелин, ведущий проекта «Дети знают», 10 лет:



«Рад стать частью проекта “Дети знают” от “Ростелекома”. Считаю, что школьникам важно знать про кибербезопасность, ведь в наше время очень много мошенников. Уверен, что лайфхаки, о которых мы рассказали в проекте, будут полезны всем моим друзьям: нельзя переходить по незнакомым ссылкам, называть номер банковской карты или передавать логин и пароль от своего аккаунта в соцсети».



Бесплатный курс по кибербезопасности для детей подростков доступен по ссылке после регистрации. В разделе «Киберграмотность» на сайте «Ростелекома» также можно ознакомиться с другими проектами по кибербезопасности для учителей, детей и их родителей.

«Ростелеком» ― соучредитель Альянса по защите детей в цифровой среде, который объединяет крупнейшие компании ИТ, медиа и телеком-отраслей.



Миссия альянса — развивать безопасное интернет-пространство для детей. 1 сентября 2026 года альянс отметит свое пятилетие. «Ростелеком» активно поддерживает общественные инициативы и ведет просветительскую деятельность по кибербезопасности среди людей всех возрастов.

Реклама

ИНН 7707049388