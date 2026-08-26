Саратовская область за год засеяла подсолнечником самые большие площади в России

Саратовстат опубликовал данные о посевных площадях региона на 2026 год.

Общая площадь сельхозугодий — 4 млн 228,3 тыс. гектаров — это 4-е место в России и 2-е в ПФО (уступаем только Оренбургской области).

Почти половина всех посевов (49,6%) приходится на зерновые и зернобобовые — 2,1 млн гектаров. Пшеница занимает 1,28 млн гектаров (30,3% от всех посевов), что даёт региону второе место в округе.

Технические культуры занимают 45,8% — 1,94 млн гектаров.

Безусловный лидер — подсолнечник: 1 693,4 тыс. гектаров. Это самый большой показатель в России, и регион продолжает наращивать объёмы — в 2026 году засеяно на 5,6% больше, чем в прошлом.

Ольга Сергеева