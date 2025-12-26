Детская поликлиника в микрорайоне Звезда начала принимать маленьких саратовцев

В Саратове, в микрорайоне Звезда, открылась новая детская поликлиника.

Новое лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 150 пациентов в смену. Это позволит местным жителям получать медицинскую помощь рядом с домом. Об этом сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».

Решение о строительстве было принято после обращения жителей к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Ранее благодаря его поддержке в микрорайоне уже появились взрослая поликлиника, школа, детский сад и сквер. В следующем году там планируют построить новый парк.

Ольга Сергеева