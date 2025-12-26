Память: В спецоперации геройски погиб балаковский военный Гарькавый Юрий

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб житель Балаковского района — Юрий Семенович Гарькавый. Ему было 54 года.

По информации, распространённой администрацией муниципального образования, уроженец села Алмазный (Казахская ССР) героически погиб 29 октября 2024 года в ходе выполнения поставленных боевых задач.

Глава Балаковского района Сергей Барулин от лица местных властей и от себя лично выразил слова глубокого соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Ольга Сергеева