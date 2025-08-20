Детская шалость с огнем привела к пожару двух домов в Калининске

В городе Калининске Саратовской области шестилетний мальчик стал виновником крупного пожара. По информации МЧС, ребенок нашел зажигалку и поджег старые тряпки в сарае, что привело к быстрому распространению огня.

В результате возгорания полностью уничтожены сарай и частный жилой дом, также серьезно повреждена кровля соседнего многоквартирного дома. Для ликвидации пожара потребовались усилия девяти пожарных и двух единиц спецтехники.

Спасатели напоминают родителям о необходимости постоянного контроля за детьми и хранения пожароопасных предметов в недоступных местах.