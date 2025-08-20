Саратовец заблокировал проезд жителям в элитный поселок и ждет суда

В Саратове завершено расследование дела о самоуправстве и умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемый из корыстных побуждений заблокировал проезд через центральные ворота в посёлок «Волжский прайд» для 16 жителей. Эти граждане отказались заключать новые договоры на коммунальные услуги на невыгодных условиях. Его действия лишили людей возможности свободного доступа к своим домам и земельным участкам.

Кроме того, в 2023 году в ходе конфликта на территории того же посёлка обвиняемый нанес знакомому удар головой, причинив потерпевшему травмы средней тяжести.

Следователи собрали все необходимые доказательства вины обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.