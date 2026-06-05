Детские сады в Саратове, Энгельсе и Балакове станут бесплатными для всех семей

С 1 сентября детские сады в Саратове, Энгельсе и Балакове станут бесплатными.

Об этом объявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с работниками дошкольного образования трёх городов. Изменения затронут почти 49 тысяч детей в 257 учреждениях.

Жители трёх городов восприняли новость как долгожданную меру поддержки.

Олеся Лебедева из Волжского района Саратова воспитывает двух сыновей – оба ходят в сад, старшему четыре года, младшему два. «Уже посчитала: экономия больше 7 тысяч рублей в месяц. Решили с мужем потратить их на кружки и секции», — пишет Олеся.

Татьяна Комасова – военный пенсионер, вырастила двух дочерей, сейчас помогает с внуками. Один из них ходит в детсад. «В 90-е растила детей одна. Без сада – никуда, но деньги давались с трудом. Дочь очень обрадовалась, когда я ей сообщила», — рассказала она.

Галина Алябьева — Почётный работник общего образования России, десятки лет руководила детским садом № 3 в Энгельсе. «Льготы были разные, но чтобы полностью освободить родителей от платы в крупнейших городах — такого не было. Сначала это пришло в сёла и малые города, теперь и к нам», — отметила Галина .

Наталья Кузнецова, директор детского сада № 3 «Радуга» в Балакове, в отрасли 44 года. «Новость уже обсуждают родители. Уверена: количество детей в садах вырастет, доступность повысится для всех семей – вне зависимости от достатка», – рассказывает Наталья Кузнецова.