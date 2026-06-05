Саратовская область вошла в топ-10 инвестрейтинга: депутаты объяснили успех

Вхождение Саратовской области в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, что было озвучено на ПМЭФ-2026, стало результатом системной работы бизнеса и властей всех уровней под руководством губернатора Романа Бусаргина.

Об этом заявили депутаты Саратовской областной Думы.

Как отметил спикер регионального парламента Алексей Антонов, высокая позиция субъекта закономерна.

«Место нашего региона в первой десятке регионов демонстрирует эффект той работы, которую ведет бизнес-сообщество при содействии Правительства области во главе с губернатором Романом Бусаргиным, органов власти всех уровней на протяжении последних лет. Инвестор идет туда, где созданы максимально выгодные условия – с точки зрения логистики, инфраструктуры, законодательства. У нас есть необходимые ресурсы для реализации инвестиционных проектов, информационная открытость. Все это в совокупности дает преимущества для экономического развития региона», – подчеркнул Алексей Антонов.

Председатель комитета Думы по бюджетам, налогам и собственности Ирина Колесникова напомнила, что в области успешно внедрен и работает региональный инвестиционный стандарт. Для бизнеса существенно упрощены процедуры получения земли в аренду, подключения к коммуникациям, выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию.

По ее словам, депутатский корпус держит этот вопрос на постоянном контроле, плотно взаимодействуя с экономическим блоком Правительства области. «Мы все прекрасно понимаем, что в каждом муниципалитете должна быть выстроена система взаимодействия с инвесторами, – добавила Колесникова. – Для районов такие проекты – важнейший стимул для повышения качества жизни населения».

Значимость высоких позиций в рейтинге отметил заместитель председателя комитета Думы по промышленности и инвестиционной политике Владимир Земсков.

«Для нас особенно важно, что за этими цифрами – конкретные проекты, новые производства, модернизация предприятий и создание рабочих мест. Рост инвестиций напрямую влияет на развитие экономики региона, увеличение налоговых поступлений и качество жизни граждан», – сказал Земсков, призвав продолжить активную поддержку инвесторов для дальнейшего укрепления промышленного потенциала области.