Девушка пострадала в массовом ДТП с автобусом в центре Саратова

В Саратове 28 июня зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

Инцидент произошел в центральной части города около 10:00 на улице Радищева.

По данным правоохранительных органов, в столкновении участвовали автомобиль Škoda (водитель — 62-летний мужчина), Lada Priora (управляемая 29-летним водителем) и автобус маршрута №8 (за рулем — 23-летний водитель).

В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка легкового автомобиля.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят детальное расследование обстоятельств происшествия, включая возможные причины столкновения и соблюдение ПДД всеми участниками движения.