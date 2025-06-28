Торжественный выпуск офицеров саратовского института Росгвардии прошел под звон монет

В Саратове состоялся торжественный выпуск офицеров Росгвардии.

На церемонии присутствовали высокопоставленные гости, включая вице-губернатора Михаила Орлова.

Как сообщает издание «МК-Саратов», вручение дипломов сопровождалось традиционным подбрасыванием монет. Каждый пятый выпускник получил «красный» диплом. Также состоялась церемония прощания со Знаменем института. Прозвучали напутственные речи от руководства.

«Вам предстоит возглавить подразделения и вести за собой бойцов личным примером», — обратился к выпускникам начальник института генерал-майор Александр Белоглазов. Завершилось событие показательными выступлениями спецназа.