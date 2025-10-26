Девушка пострадала в столкновении легковушек на Шехурдина в Саратове

В Саратове 23 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пассажирка одного из автомобилей.

Инцидент случился в 16:18 на улице Шехурдина, напротив дома № 1 «б», где столкнулись автомобили «Опель» и ВАЗ-2113.

Согласно данным ГАИ, за рулем «Опеля» находился 45-летний водитель, а ВАЗ-2113 управлял 23-летний молодой человек. В результате столкновения травмы получила 22-летняя пассажирка отечественного автомобиля, которую доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ольга Сергеева