Саратовцы попросили благоустроить остановку «По требованию» в Солнечном

Жители поселка Солнечный в Саратове столкнулись с проблемой организации остановочного пункта.

В социальных сетях и телеграм-каналах появились обращения с просьбой властям благоустроить остановку «По требованию», сопровождаемые фотографиями текущего состояния объекта.

В настоящее время пассажиры вынуждены ожидать общественный транспорт, стоя в грязи, поскольку территория остановки не имеет твердого покрытия. Дополнительную проблему создает разросшаяся растительность, которая ограничивает видимость на прилегающем пешеходном переходе.

В обращении, опубликованном в телеграм-канале «Солнечный Саратов», отмечается: «Это грязное место, где невозможно комфортно дождаться транспорта. Если нет возможности установить там павильон, то можно срубить вот этот кустарник или это дерево, оно закрывает обзор, и заасфальтировать данный участок. Там либо грязь, либо лед, можно просто скатиться под транспорт».

Ольга Сергеева