Девять домов в Саратове перешли на прямые расчёты с «Т Плюс»

В сентябре Саратовский филиал «Т Плюс» заключил прямые договоры с жителями девяти многоквартирных домов Саратова.

Теперь квитанции за горячую воду и отопление жильцы по адресам: пр-кт Энтузиастов, 31; ул. Гвардейская, 28А; ул. им. Зарубина В.С., 125/135; ул. Вознесенская, 8; ул. им. Академика Навашина С.Г., 3; ул. Астраханская, 57/73; ул. им. Осипова В.И., 16; ул. им. Плякина А.В., 13; ул. им. Кривохижина Александра, 8 — будут получать напрямую от «ЭнергосбыТ Плюс».

Решение о переходе на прямые расчёты с ресурсоснабжающей организацией собственники приняли на общих собраниях. Квитанции с новыми лицевыми счетами клиенты получат уже в октябре.

Им доступны удобные цифровые сервисы, в том числе – личный кабинет на официальном сайте https://lkm.esplus.ru и мобильное приложение «ЭнергосбыТ+», которое можно скачать в RuStore, Google Play и App Store. С их помощью можно оплачивать счета без комиссий и очередей, передавать показания приборов учёта, оставлять обращения и другое.

По интересующим вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг и оплатой отопления и горячего водоснабжения, новые клиенты могут обратиться к специалистам «ЭнергосбыТ Плюс» в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 (с 07:00 до 19:00), а также через раздел «Обратная связь» на официальном сайте компании: https://saratov.esplus.ru/feedback/.