Толстолобик, белый амур и сазан — на страже волжской экосистемы

В школах и детских садах Саратовской области завершился первый в 11 сезоне проекта «Водорослям крышка» централизованный сбор пластиковых крышечек. Следующий этап — сортировка — пройдет в начале октября.

Напомним, что главной целью проекта является формирование экологической культуры у подрастающего поколения, предотвращение замусоренности берегов и оздоровление рек через биологическую мелиорацию (зарыбление).

Проект работает по принципу замкнутого цикла: средства, вырученные от переработки пластика, направляются на закупку мальков травоядных рыб — сазана, толстолобика и белого амура. Эти виды являются естественными санитарами водоёмов.

В начале учебного года школьники и детсадовцы Саратова и Энгельса, вместе с родителями и педагогами, включились в сбор пластика для дальнейшей переработки. Весь сентябрь был посвящен делу экологического просвещения, а в финале проекта, школьники, традиционно, будут выпускать в Волгу мальков рыб, приобретенных благодаря их ответственному отношению к пластику.

Инициатива Экоцентра «ЭКОЛОГИЗАТОР» реализуется в Саратовской области с 2021 года и за это время стала одной из узнаваемых экопрактик в стране. Проект в пятый раз получил поддержку Фонда президентских грантов. Успешная саратовская модель уже тиражируется в других регионах России с программой «Амбассадоров рек», объединяя жителей вокруг идеи раздельного сбора и заботы о природе.