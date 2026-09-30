В Саратове открыли выставку плакатного искусства современных художников

Сегодня в Саратовской областной Думе открылась выставка «Время смыслов», приуроченная ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Выставочный проект объединил работы современных художников со всей России, созданные для конкурса современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова и отражающие героизм участников специальной военной операции. Есть среди них и плакат балаковца Дмитрия Потапова, названный «Под Покровом». Надпись на изображении гласит: «Наши герои под защитой веры на защите страны».

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов акцентировал внимание на преемственности поколений, отраженной в экспозиции.

«Очень символично видеть эти плакаты именно сегодня, в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В этот день мы приобрели новых друзей, братьев и сестер. Представленные работы говорят о том, что тот труд, те победы на полях сражений, которыми гордились наши отцы и деды, не забыты. Их помнят и те, кто сегодня отстаивает интересы нашей страны и защищает сограждан на полях специальной военной операции», – подчеркнул спикер Думы.

Гостей, в числе которых были студенты СГУ имени Н.Г. Чернышевского и СГЮА, также поприветствовали и другие депутаты, включая заместителей председателя комитета по делам ветеранов Дмитрия Лыгина и Вячеслава Калинина.

«Выставка, которую нам представляет РОСИЗО, – это универсальный язык искусства, который говорит о том, что смысл человечества – человечность, просто порядочность, просто сердечность», – добавила председатель комитета Думы по образованию и культуре Юлия Литневская.

По словам организаторов РОСИЗО, работы проекта «Время смыслов» можно также увидеть в Саратове на площади имени Петра Первого.