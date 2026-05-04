Диетологи рассказали саратовцам о грамотном пищевом поведении в «сезон шашлыков»

Врач дала советы по безопасному шашлыку на майские праздники.

Жителям региона рекомендуют соблюдать умеренность в еде и сохранять физическую активность в майские праздники. Об этом напомнила главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.

По словам специалиста, для шашлыка лучше выбирать мясо птицы, кролика или рыбу. Мариновать их предпочтительно в цитрусовых соках, соевом соусе, киви или ананасе — они богаты антиоксидантами. Майонез делает блюдо слишком калорийным, а уксус противопоказан людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, печени и почек.

Подавать шашлык врач советует с овощами и зеленью — клетчатка ускорит пищеварение, а витамины нейтрализуют вредные вещества, образующиеся при жарке. Лучше отказаться от жирных соусов, майонеза, кетчупа и сладкой газировки. Рекомендуемая порция за один раз — не более 100–400 граммов, чтобы не перегружать организм.

Ольга Сергеева