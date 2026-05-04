Скот отправили на убой из-за опасной инфекции на границе с Саратовом

Бруцеллез обнаружен в хозяйстве Волгоградской области — введён карантин.

В Иловлинском районе на территории Новогригорьевского сельского поселения в животноводческом хозяйстве выявлен очаг бруцеллёза. В радиусе 5 километров введён карантин, территория объявлена неблагополучным пунктом. Об этом пишет портал «Блокнот Волгоград».

В поселении будут проводить специальные мероприятия до убоя последнего больного животного. На период карантина запрещено лечение скота, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз животных, а также использование и вывоз молока и инвентаря. Больные животные лечению не подлежат — их уничтожат. Это весной уже второй очаг в данном районе.

Бруцеллёз опасен и для человека: он поражает внутренние органы и может привести к инвалидности. Симптомы схожи с гриппом: лихорадка, боли в спине, слабость, головная боль и ночная потливость. В прошлом году в Волгоградской области этой инфекцией заразились несколько человек.

Ольга Сергеева