Директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев поздравляет с Днем российской науки

Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем российской науки!

В этот день мы с гордостью вспоминаем славные традиции нашей страны, когда в 1724 году с созданием Академии наук и художеств был заложен фундамент российской научной школы.

Сегодня научные исследования и разработки наших ученых вносят неоценимый вклад в экономику, социальную сферу и национальную безопасность, укрепляя позиции России на мировой арене.

Служение родной стране, претворение в жизнь самых грандиозных замыслов и планов, создание новейших технологий стало делом жизни многих поколений ученых!

Пусть научное творчество приносит вам вдохновение и удовлетворение от проделанной работы. Ваша работа важна и необходима обществу, государству и каждому человеку.

Желаю крепкого здоровья, счастья, творческой энергии, высочайшей работоспособности и преданности своему призванию!

Директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Президентской академии Виктор Леонидович Чепляев