В Саратовской области ищут подрядчиков для ремонта территорий больниц и поликлиник

В Саратовской области объявили конкурсы на выбор подрядчиков для благоустройства территорий медицинских учреждений.

Соответствующая информация опубликована на официальном портале областного правительства.

Работы проводятся в рамках специальной программы, запущенной в прошлом году, когда в перечень вошли 27 объектов здравоохранения. На текущий, 2026 год, запланировано привести в порядок не 22, а 29 больничных территорий, что на семь объектов больше первоначального плана.

Как заявил глава региона Роман Бусаргин, объём финансирования на данное направление превышает 150 миллионов рублей. В настоящее время определены подрядчики для 11 больниц в Саратове, Энгельсе и ряде районов области.

Ольга Сергеева