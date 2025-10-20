Диспансеризацию прошли более 900 тысяч жителей Саратовской области

За первые девять месяцев 2025 года в Саратовской области диспансеризацию прошли более 906 тысяч жителей.

Как сообщили в областном минздраве, это составляет свыше 78% от планового показателя. Обследования доступны в 59 медицинских учреждениях региона.

Для удобства граждан был скорректирован график работы поликлиник. Городские учреждения проводят осмотры в вечернее время и по субботам, сельские поликлиники работают по утренним субботам, а районные больницы выделили один вечерний приемный день в неделю. Первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения.

Правом на бесплатную диспансеризацию могут воспользоваться граждане 1986-2007 годов рождения (раз в три года), лица старше 40 лет (ежегодно), а также молодежь 19-38 лет для прохождения профилактического осмотра.

Ольга Сергеева