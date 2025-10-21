В Саратовской области ожидаются дожди и ночное похолодание до нуля

В Саратовской области на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода.

По информации гидрометеоцентра, дожди продлятся до среды, после чего в четверг и пятницу осадков не ожидается.

В ночные и утренние часы возможны туманы. Ветер юго-восточный и юго-западный со скоростью 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Ночью: от 0°С до +5°С, в возвышенных районах до +8°С.

В Саратове: +3…+6° ночью, +7…+11° днем.

Днем по области: +5…+11°С.

Также сообщается о постепенном снижении уровня пожарной опасности с высоких показателей до 1-го класса по мере выпадения осадков.

Ольга Сергеева