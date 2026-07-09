Дизельное топливо в Саратовской области подорожало на 60 копеек за неделю

В регионе за неделю подорожало всё топливо, кроме АИ-98.

По данным Росстата, с 30 июня по 6 июля в Саратовской области выросли цены на все виды автомобильного топлива. Дизель прибавил 60 копеек (до 83,33 руб./л), АИ-92 — 37 копеек (71,60 руб.), АИ-95 — 17 копеек (75,16 руб.). Меньше всего подорожал АИ-98 — на 14 копеек, его цена достигла 107,88 руб./л.

В целом рост зафиксирован в 82 регионах. Снижение цен отмечено только в Тюменской области (-0,7%), тогда как в Москве и Санкт-Петербурге топливо подорожало на 0,2% и 0,1% соответственно.

Ольга Сергеева