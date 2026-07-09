«Саратов» дал бой «Локомотиву» на старте этапа ЧР по пляжному футболу

Первый игровой день третьего этапа OLIMPBET Чемпионата России по пляжному футболу в Санкт-Петербурге подарил болельщикам настоящий триллер.

На раскалённом песке Крестовского острова местная команда «Саратов» сошлась в бескомпромиссной схватке с московским грандом — «Локомотивом». Итоговый протокол зафиксировал победу железнодорожников со счётом 7:3, однако цифры на табло лишь отчасти отражают градус этого противостояния.

Матч начался без традиционной разведки. Команды с первых секунд включили максимальную скорость, превратив игру в открытый обмен уколами. Это был не изящный футбол, а мужская рубка: каждый отбор сопровождался жёстким контактом, каждое единоборство заканчивалось падением в песок, а вратари постоянно находились под шквальным огнём.

«Мы понимали, против кого выходим, — делится эмоциями капитан „Саратова“. — „Локомотив“ есть „Локомотив“, их техника известна. Но мы сегодня вышли не номер отбывать. Мы вышли кусаться».

И они кусались. Несмотря на статус фаворита, москвичи столкнулись с отчаянным сопротивлением. Голы давались невероятно тяжело: забитые мячи становились результатом либо идеальных комбинаций, либо индивидуального мастерства нападающих в плотной опеке. Напряжение не спадало ни на секунду до финальной сирены. Даже при разрыве в счёте интрига сохранялась — казалось, ещё один точный удар, и камбэк возможен.

Однако опыт и глубина состава «Локомотива» взяли своё в концовке встречи, когда усталость начала сказываться на действиях саратовцев.

Несмотря на поражение, этот матч показал характер команды. «Саратов» доказал, что способен играть на равных с лидерами чемпионата, если исключить индивидуальные ошибки.

Следующие матчи турнира уже совсем скоро. Команда намерена сделать выводы из этой рубки и вернуться на песок за долгожданными тремя очками. Борьба продолжается.

Ольга Сергеева