Для 63-х саратовских семей стала доступной помощь социальных нянь

В Саратовской области продолжается реализация мер поддержки семей.

Как сообщил министр труда и соцзащиты Денис Давыдов, в 2025 году в родные семьи вернулись более 1,2 тыс. детей, что составляет около 90% проходивших реабилитацию. Всего на социальном сопровождении находятся почти 43 тыс. семей.

Для помощи детям и родителям работает «Детский телефон доверия» (номер 124), принявший уже 30 тыс. обращений.

В рамках нацпроекта «Семья» действует услуга «Социальная няня», которой воспользовались 63 семьи.

Также в регионе развиваются «Семейные мастерские», объединившие 225 семей в шести районах и Саратове, и этот проект планируется расширять.

Ольга Сергеева