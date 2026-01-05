Музыкальное сопровождение в новогодние праздники в Саратове вызвало критику общественников.

Директор музея истории СВО Наталья Речман заявила, что использование зарубежных композиций в общественных местах в этот период недопустимо.

Поводом стала англоязычная версия песни «Зима», услышанная ею 30 декабря в одном из торговых центров Саратова. По мнению Речман, на фоне текущих событий на фронте такой формат музыки особенно неуместен. Она привела в пример Москву, где в праздники в общественных местах звучат преимущественно советские и российские произведения.

Женщина также отметила, что в мероприятиях её музея используются исключительно отечественные музыкальные произведения.

Ольга Сергеева