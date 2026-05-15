Для ликвидации глобальной аварии на коллекторе в Энгельс прибудут еще две насосные станции

В Энгельс на место аварии на коллекторе доставят ещё две насосные станции.

15 мая на повреждённый самотечный коллектор по улице Менделеева прибудут дополнительные насосы, сообщил глава района Максим Леонов. Это увеличит перекачку сточных вод и снизит локальные подтопления.

Свод разрушенного участка уже забетонирован для безопасности на время работ по горизонтально-направленному бурению. Ремонт идёт круглосуточно. В частном секторе и подвалах МКД откачивают воду, территории дезинфицирует областная станция.

Авария произошла 30 апреля из-за износа сетей, повреждён 20-метровый участок. 5 мая ввели режим ЧС, подачу воды прекращали. Водоснабжение временно восстановили 11 мая, а режим гиперхлорирования действовал до 14 мая. Санитарную обработку начали 13 мая.

Ольга Сергеева