В Саратове женщина забыла на лавочке сумку со 170 тысячами рублей и документами

Саратовчанка украла с лавочки сумку с 170 тысячами рублей и потратила их.

5 мая у ресторана на проспекте Столыпина 31-летняя горожанка забыла на лавочке сумку с документами и деньгами. Сумку заметила 53-летняя женщина и забрала себе, а деньги потратила.

Владелица хватилась пропажи, вернулась к лавочке, но сумки не нашла и обратилась в полицию. Стражи порядка изучили запись с камер видеонаблюдения, нашли и задержали злоумышленницу. Её отпустили под подписку о невыезде.

Ранее задержанная не имела проблем с законом. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ольга Сергеева