Для отряда БАРС в Саратове ввели меры поддержки уровня участников СВО

В Саратовской области расширили соцподдержку для бойцов БАРС и их семей.

Правительство региона утвердило дополнительные льготы для добровольцев отряда БАРС — они приравнены к мерам поддержки участников СВО. Соответствующее постановление уже подписано.

Губернатор Роман Бусаргин поручил профильным ведомствам оперативно внедрить нововведения, назвав эту задачу приоритетной.

Ранее глава региона встречался с бойцами БАРС, где обсуждались условия службы, быт и помощь по различным вопросам.

Ольга Сергеева