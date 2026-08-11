СФР изменит порядок получения надбавки к пенсии за уход с 2027 года

СФР напомнил о правилах доплаты по уходу за пожилыми и инвалидами.

Региональное отделение Соцфонда по Саратовской области сообщает: доплата по уходу автоматически назначается жителям, достигшим 80 лет, а также инвалидам I группы. Сейчас её получают более 80 тыс. человек. В 2026 году размер выплаты для получателей страховой пенсии — 1 413,86 рубля. Периоды ухода засчитываются в стаж ухаживающего (1,8 пенсионного коэффициента за год).

С 2027 года порядок меняется: для включения периода в стаж потребуется подать заявление с согласием подопечного и ежегодно подтверждать факт ухода. Для тех, кто ухаживал в 2026 году или раньше, остаётся возможность оформить периоды по старым правилам до конца 2027 года. Подать заявление можно через «Госуслуги» или в клиентской службе СФР.

Новшества не коснутся ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы — для них периоды по-прежнему засчитываются в стаж беззаявительно.

Ольга Сергеева