Для правительства региона покупают 20 ценных панно на сусальном золоте

В Саратове объявлен аукцион на поставку сувенирной продукции для правительства области.

Государственное учреждение Саратовской области «Эксплуатация и обслуживание зданий», ответственное за обеспечение деятельности правительства региона, объявило о проведении аукциона на поставку сувенирной продукции. Извещение о торгах было опубликовано сегодня на официальном сайте госзаказа.

В рамках аукциона планируется приобрести 20 панно, выполненных на сусальном золоте. Интересно, что в документации не указано, какой именно рисунок будет изображен на изделиях. Заказчик отметил, что изображение будет согласовано с ним в дальнейшем. Каждое панно должно быть упаковано в флокированный футляр, что подчеркивает их статус и ценность.

Поставка товара должна быть осуществлена в здание регионального правительства, расположенное по адресу: Саратов, Московская, 72, в течение 15 дней с момента подписания контракта. Стоимость одного панно составит 95,6 тысячи рублей, что говорит о высоком уровне исполнения и значимости данного заказа.

Аукцион привлекает внимание как местных предпринимателей, так и специалистов в области сувенирной продукции, так как это возможность для них продемонстрировать свои навыки и получить контракт с государственным учреждением. Ожидается, что интерес к торгам будет высоким, учитывая уникальность и престижность заказа.

Ольга Сергеева