Юные музыканты из Романовки побывали в консерватории по приглашению Панкова

Ученики Детской школы искусств из рабочего посёлка Романовка побывали на экскурсии в Саратовской консерватории.

Депутат Госдумы Николай Панков, пригласивший ребят в Саратов, рассказал о поездке в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Детской школе искусств в Романовке познакомился с юными музыкантами. Они занимаются с малых лет, побеждают на различных конкурсах. Договорились, что приглашу их в Саратов, побывать на экскурсии в консерватории.

И вот поездка состоялась. Дети познакомились с историей нашей уникальной консерватории. Услышали, как звучит рояль Рахманинова. Посмотрели, как идёт здесь учебный процесс. И возможно, сами потом приедут сюда учиться.

Преподаватели консерватории провели для ребят мастер-классы по баяну и фортепиано. Помогли разобраться с трудностями в исполнении. А мастер-класс по гитаре прошел в областном колледже искусств.

Горжусь, что у нас в области так много талантливых детей. Спасибо педагогам за то, что стремятся раскрыть талант в каждом.

Ребята также побывали на экскурсии на радио и телевидении «Саратов 24». Как будущим музыкантам, им было интересно увидеть студию. Они задали много вопросов о работе операторов, звукорежиссеров, ведущих. И получили подарки на память о поездке», — пишет Николай Панков.