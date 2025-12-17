Для предприятий торговли в Саратове объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление

В Саратове стартовал городской конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и сферы услуг.

Об этом сообщили в городской администрации.

Приём заявок продлится до 23 декабря. Комплект документов можно направить почтовым отправлением по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 78, каб. 16, или на электронную почту: torgsaratov@gmail.com.

Итоги конкурса планируется подвести и объявить победителей до 30 декабря. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: (8452) 74-87-23.

Ольга Сергеева