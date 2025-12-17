Губернатор Саратовской области ночью объявил об угрозе атаки БПЛ

В Саратовской области снова объявляли об угрозе атаки беспилотников.

Губернатор Роман Бусаргин в ночь на 17 декабря предупредил о возможном налете украинских БПЛА, сославшись на данные Минобороны. Об этом он сообщил в 00:32 по местному времени.

По словам главы региона, все экстренные службы были переведены в состояние полной готовности. В зонах потенциальной угрозы задействована система централизованного оповещения.

Заблаговременно, в 23:15, аэропорт «Гагарин» ввел ограничения и временно приостановил выполнение рейсов.

Жители Саратова и Энгельса сообщали о работе сирен в различных районах городов еще до официального заявления губернатора.

Накануне, в ночь на 13 декабря, атака дронов уже повредила жилой дом, детский сад и поликлинику в Саратове, в результате чего погибли два человека.

Ольга Сергеева