Для саратовцев работают две горячие линии по вопросам начисления платы за отопление

В Саратовской области продолжают работать специализированные горячие линии, куда жители могут обратиться с вопросами о начислениях за отопление.
Их деятельность была рассмотрена 9 февраля на оперативном совещании при губернаторе Романе Бусаргине.
Для получения консультаций открыты два телефона:
8 (8452) 27-54-39 — Государственная жилищная инспекция Саратовской области;
8 (8452) 24-70-47 — Министерство строительства и ЖКХ региона.
Губернатор Роман Бусаргин поручил руководителям ведомств тщательно проверять каждый обращение. Он подчеркнул необходимость детального разбора всех жалоб, обязательного выяснения правомерности начислений и предоставления гражданам исчерпывающих ответов.
Отдельное внимание было уделено взаимодействию с управляющими компаниями для исправления возможных ошибок и оперативного проведения перерасчетов в случае некорректных начислений.
