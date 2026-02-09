Для саратовцев работают две горячие линии по вопросам начисления платы за отопление

В Саратовской области продолжают работать специализированные горячие линии, куда жители могут обратиться с вопросами о начислениях за отопление.

Их деятельность была рассмотрена 9 февраля на оперативном совещании при губернаторе Романе Бусаргине.

Для получения консультаций открыты два телефона:

8 (8452) 27-54-39 — Государственная жилищная инспекция Саратовской области;

8 (8452) 24-70-47 — Министерство строительства и ЖКХ региона.

Губернатор Роман Бусаргин поручил руководителям ведомств тщательно проверять каждый обращение. Он подчеркнул необходимость детального разбора всех жалоб, обязательного выяснения правомерности начислений и предоставления гражданам исчерпывающих ответов.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию с управляющими компаниями для исправления возможных ошибок и оперативного проведения перерасчетов в случае некорректных начислений.

Алиса Эай