В ходе СВО погибли еще несколько бойцов из Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли военнослужащие из Саратовской области — Артем Киляков из Балаковского района, Алексей Нефедов из Калининского и Ербулат Мустафин из Ивантеевского.

Об этом сообщили главы местных администраций.

Артему Килякову было 44 года. Он погиб 17 января 2026 года при выполнении боевых задач. Гражданская панихида пройдет 11 февраля с 12:00 до 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Балаково.

Церемония прощания с Алексеем Нефедовым состоится 10 февраля в 11:00 в поселке Каменный Калининского района. Детали биографии Нефедова и Мустафина, а также дата прощания с Ербулатом Мустафиным на момент публикации официально не были объявлены властями.

Главы районов выразили соболезнования семьям погибших.

специальная военная операция длится четыре года. Списки с фамилиями погибших бойцов из Саратовской области публикуются каждый день.

Ольга Сергеева