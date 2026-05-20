Для саратовских многодетных семей с авто могут ввести новую важную льготу в регионе

Минтранс разрешит многодетным семьям с четырьмя и более детьми бесплатно ставить две машины.

Федеральный Минтранс готовит изменения в правила парковки для многодетных. Ведомство планирует дать семьям с четырьмя и более детьми право на два бесплатных парковочных места вместо одного. Соответствующие рекомендации направят в регионы до июня 2026 года.

Сейчас в 40 субъектах России, включая Саратовскую область, льгота уже действует, но лишь на один автомобиль. Однако многие семьи владеют двумя машинами — чтобы развозить детей по школам и кружкам.

В Саратовской области насчитывается более 29 тысяч многодетных семей (11,8% от общего числа семей с детьми), где воспитываются 97 тысяч детей. Из них 4 854 семьи имеют четверых детей, 1 294 — пятерых, 389 — шестерых. Число семей с семью и более детьми за год выросло на 17,3%.

Ольга Сергеева