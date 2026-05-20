Губернатор: Энгельсу выделят еще 46 млн на восстановительные работы после аварии на коллекторе

Губернатор Саратовской области выделил ещё 46 млн на ликвидацию крупной коммунальной аварии в Энгельсе.

Из областной казны направят дополнительные 46 миллионов рублей на устранение последствий коммунальной катастрофы в Энгельсе. Об этом официально заявил Роман Бусаргин.

Напомним, в конце апреля 2026 года на улице Менделеева обрушился фрагмент канализационного коллектора. Результатом стали затопленные подвалы многоэтажек и многократные отключения воды. Для ремонта инфраструктуры даже пришлось стягивать специалистов и спецтехнику из других регионов.

По словам главы региона, в прошлом году Энгельс уже получил 180 млн рублей на капремонт коллектора, а в 2026-м — 100 млн. Однако авария на улице Менделеева потребовала экстренного финансирования — дополнительные 46 млн пойдут именно на её устранение.

В настоящее время работы продолжаются. В ближайшее время в пострадавших многоквартирных домах обещают полностью осушить подвалы и провести обязательную дезинфекцию помещений.

Ольга Сергеева