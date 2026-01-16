Для участников ГИА и ЕГЭ в 2026 году установлены новые сроки подачи заявлений

Рособрнадзор сообщает важное уточнение по срокам подачи заявлений на экзамены в 2026 году.

Из-за того, что обычные крайние сроки (1 февраля для 11-классников и 1 марта для 9-классников) в 2026 году приходятся на воскресенье, подать заявления можно будет на день позже.

Выпускникам 11-х классов (ЕГЭ и ГИА-11): заявления принимаются до 2 февраля 2026 года включительно.

Учащимся 9-х классов (ГИА-9): заявления принимаются до 2 марта 2026 года включительно.

Не пропустите сроки! Всю необходимую информацию можно найти на сайте министерства образования в разделе «государственная итоговая аттестация» (http://minobr.saratov.gov.ru/activities/gia/).

