Чиновники сообщили о трагической гибели в ходе СВО саратовцев из семи районов

В ходе специальной военной операции погибли несколько жителей Саратовской области.
Местные администрации сообщил о гибели следующих военнослужащих:
Денис Пастухов (Балаковский район)
Виталий Романов (Ершовский район)
Павел Буренин (Краснопартизанский район)
Александр Пименов (Марксовский район)
Василий Варзарь (Аткарский район)
Сергей Ефимов (Энгельсский район)
Сергей Малахов (Саратов)
Администрации соответствующих районов выразили соболезнования семьям погибших.
Сводки с павшими на фронте саратовцами обновляются ежедневно. Общее число потерь не разглашается.
Ольга Сергеева