Днем в Саратове водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика

В Ленинском районе областного центра 14 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка.

По информации ГАИ, в районе дома № 1 по 2-му Строительному проезду в час дня автомобиль «Рено» под управлением мужчины 1980 года рождения совершил наезд на семилетнего мальчика. Пострадавший был госпитализирован, а обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции.

Местные жители связывают происшествие с недостаточной организацией дорожного движения на новом мосту в направлении посёлка Жасминный. Горожане отмечают в соцсетях, что на данном участке отсутствуют необходимые знаки ограничения скорости и пешеходного перехода, а также светофор.