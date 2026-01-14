Военные из пяти районов Саратовской области геройски погибли на фронтах СВО

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погибли пятеро военнослужащих, призванных из районов Саратовской области.
Администрации муниципалитетов опубликовали официальные сообщения о потерях. Мэрия Саратова сообщила о гибели Василия Андреева.
В Марксовском районе подтвердили смерть ветерана боевых действий Владимира Паньшина. Власти Советского района объявили о гибели военнослужащего Дмитрия Боязитова из посёлка Степное.
Балашовский район простился с 30-летним контрактником Романом Комаровым из села Хоперское. В Новоузенском районе траур по военнослужащему Владимиру Тройлову.
Обновленные сводки о погибших на фронте саратовцах публикуются местными властями ежедневно.
Ольга Сергеева