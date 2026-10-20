Дни открытых дверей в мечетях региона: старт дан в Новоузенске

Дни открытых дверей стартовали в мечетях Саратовской области.

15 октября 2026 года всех желающих ближе познакомиться с мусульманскими народами губернии, их традициями и, конечно же, религией приглашал дом Аллаха города Новоузенска.

Мероприятие было организовано Духовным управлением мусульман Саратовской области в рамках проекта ДУМСО «Мир нашему общему дому» при поддержке правительства региона и благотворительного фонда «Юмарт». Оно приурочено к Году единства народов России и является первым в череде дней открытых дверей в мусульманских храмах региона.

Новоузенская мечеть подготовила для посетителей обширную и интересную программу. Открывая мероприятие, с приветствием к его участникам выступил муфтий ДУМ Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов. Гостей во дворе мечети встречали юноши и девушки, одетые в костюмы народов, исповедующих Ислам, с национальными угощениями в руках. А в залах собравшихся ждали экскурсия по мусульманскому храму и погружение в культуру и обычаи последователей Ислама в нескольких секциях.

В ходе мероприятия экскурсанты узнали об истории Ислама в Поволжье и Саратовской области, о появлении на новоузенских землях мечети и ее деятельности, увидели атрибуты повседневной жизни мусульманина и элементы одежды, познакомились с общегражданскими положениями в Исламе, принципами добрососедства и взаимной поддержки этой религии.

Об особенностях жизни мусульман поведал посетителям заместитель муфтия Абдулхаким-хазрат Яфаров, рассказав о традициях, связанных с рождением, бракосочетанием, посещением молитв, выплатой закята, и о многом другом.

Завершилось мероприятие осмотром выставки «Исторические мечети Саратовской области» и чаепитием в национальном стиле. А представительницам прекрасного пола также были вручены подарки — головные платки.

День открытых дверей в Новоузенске посетили местные жители различных национальностей и вероисповеданий, директора и учителя школ, руководство библиотек города, предприниматели и аксакалы. Среди почетных гостей были муфтий ДУМ Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов, заместитель муфтия ДУМСО Абдулхаким-хазрат Яфаров, имам Новоузенска Джамалетдин-хазрат Давлатов, заместитель главы администрации Новоузенска Александр Шкрябин, священник РПЦ отец Александр, председатель Совета ветеранов Новоузенского района Владимир Сотников, начальник отдела культуры, кино, молодёжной политики, спорта и туризма администрации района Надежда Жульманова.

Работа проекта «Мир нашему общему дому», призванного не только познакомить жителей региона с жизнью мусульман, но и укрепить добрососедские взаимоотношения, продолжается. На очереди новые города: Энгельс, Балаково, Пугачев и другие, где совсем скоро состоятся Дни открытых дверей в местных мечетях. Ближайшая встреча пройдет в г. Марксе 28 октября 2026 года, — сообщили в ДУМСО.

Ольга Сергеева

Фото: ДУМСО