«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает: в регионе участились случаи мошенничества

Злоумышленники используют название энергокомпании и логотип, которые лишь немного отличаются от настоящих.

Подозрительные лица создают чаты с сообщениями вроде: «Вам положен перерасчёт за электроэнергию», «Вам начислен бонус», «Мы списали долги», «Подтвердите операцию». После этого просят назвать код из СМС. Так мошенники получают доступ к Госуслугам, банковским приложениям и другим сервисам. Кроме этого, направляют в мессенджере МАХ ссылки якобы на долги.

Энергетики напоминают: сотрудники компании не создают чаты для клиентов в мессенджерах, не запрашивают персональные данные, коды из СМС и реквизиты банковских карт и не направляют ссылки.

Пользуйтесь только официальным сайтом и приложением энергокомпании. Скачивайте приложение лишь из официальных магазинов.

Если в мессенджере или по телефону вас просят предоставить персональную информацию или диалог кажется подозрительным — прервите общение.

Предупредите пожилых родственников о таких схемах мошенничества. При столкновении со злоумышленниками обращайтесь в полицию.