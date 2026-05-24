До двух отдаленных саратовских сел собираются запустить автобусы с кондиционерами

Государственное агентство по централизации закупок объявило торги по поиску компании для обслуживания двух автобусных маршрутов в Саратовской области.

Оба маршрута будут работать по регулируемому тарифу.

Первый аукцион — на обслуживание маршрута № 667 «Саратов (Автовокзал) — Екатериновка — Бакуры». Подрядчик должен выполнять по одному круговому рейсу по средам, пятницам, субботам и воскресеньям на автобусе малого класса с кондиционером. Отправление из Саратова — в 8:15, из села Бакуры — в 13:50. Период работы — с 14 июня по 30 сентября 2026 года. Стартовая цена торгов — 1,7 миллиона рублей.

Второй маршрут — № 606 «Саратов (Автовокзал) — Воскресенское — Березняки» (запущен в прошлом году). Требуется выполнять по одному рейсу ежедневно, а по воскресеньям — по два рейса, в период с 13 июня по 29 сентября. Транспорт — автобус малого класса с кондиционером. Стартовая цена контракта — 1,8 миллиона рублей.

Ольга Сергеева