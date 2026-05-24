Следственный комитет завершил поиски утонувшего в реке мальчика в Аркадаке

В Саратовской области нашли тело 12‑летнего мальчика, утонувшего в реке Хопёр около Аркадака.

Трагедия произошла 23 мая — тело обнаружили спустя пять дней после того, как ребёнок утонул во время купания на окраине города. Об этом сообщили в официальном Telegram‑канале следственного управления СК по региону.

Следственный комитет начал процессуальную проверку. По результатам первичного осмотра признаков насильственной смерти не выявлено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственное управление призвало граждан строго соблюдать правила безопасности на воде, особенно внимательно следить за детьми во время их досуга у водоёмов — это поможет предотвратить подобные трагедии.

Ольга Сергеева