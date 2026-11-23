Саратовская область поднялась в рейтинге доходов, но осталась в числе отстающих: что стоит за цифрами.

Саратовская область улучшила позиции в рейтинге регионов по доходам населения, следует из исследования РИА Новости. Аналитики ранжировали территории по соотношению среднедушевых доходов граждан в третьем квартале этого года и стоимости фиксированного потребительского набора — на основе данных ЕМИСС и Росстата. Регион поднялся с 75-го места на 67-е: соотношение доходов к стоимости потребительской корзины выросло с 1,94 до 2,12 раза. При этом область так и осталась среди двадцати отстающих.

Отрыв от лидеров — в разы, а не в проценты

Пятёрку лидеров рейтинга составили Ямало-Ненецкий АО (доходы превышают стоимость корзины в 6,28 раза), Чукотский АО (5,48), Ненецкий АО (5,42), Магаданская область (4,47) и Москва (4,03). Аутсайдеры заняли места с 81-го по 85-е: Алтай (1,81), Ставропольский край (1,67), Тыва (1,53), Карачаево-Черкесия (1,47) и Ингушетия (1,21).

Саратовская область с показателем 2,12 находится ближе к нижней части списка, чем к середине: до лидеров ей далеко, а отставание от средних по стране позиций сохраняется.

Саратов: доходы выросли, но до «потолка» далеко

Среднедушевые доходы саратовцев во втором квартале 2026 года увеличились до 48,4 тыс. рублей в месяц, а динамика реальных денежных доходов выросла на 5,4% по сравнению с прошлым годом. Для жителя Саратова это означает, что зарплата формально растёт — но на фоне стоимости потребительской корзины прирост ощущается слабо.

Пример наглядный: работник бюджетной сферы в Саратове с доходом около 40–45 тыс. рублей покрывает корзину примерно вдвое, тогда как житель Ямало-Ненецкого АО с тем же набором товаров — более чем в шесть раз. Разрыв в уровне жизни между регионами остаётся колоссальным.

Районы области: где доходы «догоняют» центр, а где нет

Внутри региона картина неоднородна. В Энгельсском районе, где расположены крупные промышленные предприятия и активно развивается пригородная застройка, доходы жителей традиционно выше среднеобластных — сказывается близость к Саратову и наличие рабочих мест в промышленности и логистике.

В то же время в отдалённых районах — например, в Новоузенском, Питерском, Хвалынском — основу экономики составляет сельское хозяйство, а доходы ниже: здесь занятость часто сезонная, а квалифицированные кадры уезжают в областной центр. Именно эти территории формируют «нижнюю» часть региональной статистики.

В Балакове ситуация иная: благодаря крупным энергетическим и промышленным предприятиям город долгое время оставался одним из «доноров» области по уровню зарплат, однако и здесь доходы заметно уступают столичным. Показательно, что даже в относительно благополучных районах рост доходов на 5,4% в реальном выражении означает лишь постепенное «подтягивание» к корзине, а не качественный скачок.

Фото: Ситиматик

Почему так происходит: причины отставания

В регионе высока доля сельского хозяйства, бюджетной сферы и обрабатывающих производств с невысокой добавленной стоимостью — это ограничивает уровень зарплат. Высокодоходные отрасли (добыча, IT, финансы) представлены слабее, чем в регионах-лидерах.

Молодёжь и специалисты уезжают в Москву, Петербург и другие крупные центры, где доходы выше. Это сокращает налоговую базу и «вымывает» платёжеспособное население.

Низкая стоимость потребительской корзины как «поправка». Отчасти высокие позиции в рейтинге связаны с тем, что стоимость фиксированного набора в регионе ниже, чем в северных и столичных субъектах. Но это не компенсирует разрыв в доходах.

Кроме того, дефицит высокооплачиваемых рабочих мест в районах области и зависимость от сезонной занятости сдерживают рост доходов за пределами Саратова и крупных городов.

Эксперты также отмечают, что объём инвестиций в основной капитал на душу населения в регионе ниже, чем в субъектах-лидерах, что ограничивает создание новых производств и рабочих мест.

Пути выхода: что может изменить ситуацию

Поддержка перерабатывающей промышленности, агропромышленных кластеров и логистики в районах области — от Энгельса до Балакова — позволит создавать рабочие места с доходами выше среднего.

Продолжение политики привлечения инвестиций и улучшения делового климата. Региону необходимоо снижение административных барьеров, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие промышленных парков могут усилить приток капитала.

Для удержания кадров нужны эффективные программы поддержки молодых специалистов, доступное жильё и развитие социальной инфраструктуры, которые в районах помогут сократить миграционный отток.

Развитие IT и креативных индустрий также немаловажны. Удалённая занятость и цифровые сервисы позволяют жителям районов получать доходы, сопоставимые со столичными, без переезда.

Повышение эффективности бюджетных расходов. Экономия на закупках и грамотное перераспределение средств (как в случае с почти 4 млрд рублей экономии в регионе) могут направляться на укрепление материально-технической базы учреждений и дорожную инфраструктуру.

Подъём с 75-го на 67-е место — позитивный сигнал, но он не отменяет главного: разрыв в доходах между Саратовской областью и регионами-лидерами измеряется разами, а не процентами.

Без структурных изменений в экономике и удержания кадров регион рискует остаться в числе отстающих даже при формальном росте доходов.

Ольга Сергеева