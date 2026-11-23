В Саратовской области «Географический диктант» написали в лесу.

22 ноября прошла ежегодная международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант».

В Саратовской области открыли свыше ста очных площадок, где все желающие могли проверить эрудицию и выполнить задания разного уровня сложности. Одной из нестандартных локаций стала особо охраняемая природная территория «Урочище «Тинь-Зинь» в Энгельсе: участники отвечали на вопросы прямо на свежем воздухе, возле самого крупного и старовозрастного дуба урочища, который в 2023 году получил статус «Дерево — памятник живой природы».

«Концепцию «диктанта на природе» поддержали и школьники, и студенты, и взрослые. Все без исключения справились с заданиями и получили свидетельства об участии», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии региона Денис Трошин. После диктанта для гостей провели экскурсию «Удивительные деревья урочища «Тинь-Зинь».