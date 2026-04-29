Долг Саратовской области достиг 36,2% от всех доходов региона

Госдолг Саратовской области превысил 48 млрд рублей: министр финансов раскрыла цифры.

Сегодня, 29 апреля, на заседании регионального парламента глава областного минфина Ирина Бегинина озвучила актуальные показатели долговой нагрузки субъекта. По ее данным, сумма государственного долга Саратовской области достигла 48,2 миллиарда рублей.

В процентном выражении эта величина составляет 36,2% от объема собственных доходов бюджета региона. Чиновница также уточнила, что часть ранее реструктуризированных обязательств области разрешено перенести на более поздние сроки — погашать их в текущем году не потребуется.

Контекст выглядит тревожным и на федеральном уровне. Глава Минфина РФ Антон Силуанов недавно охарактеризовал ситуацию с региональными бюджетами как сложную. По его словам, совокупный дефицит субъектов РФ за 2025 год скачкообразно вырос — с привычных 200–300 миллиардов рублей до 1,5 триллиона. В настоящий момент общий объем государственного долга всех регионов страны оценивается примерно в 3,5 триллиона рублей.

Ольга Сергеева