Названы сроки летних каникул в школах Саратовской области

Летние каникулы-2026 в Саратовской области: официальные даты и важные нюансы.

Региональное министерство образования утвердило график летнего отдыха для школьников на предстоящий год. Согласно официальному документу, каникулы начнутся 1 июня и продлятся вплоть до 31 августа. Исключение сделано для выпускников 9-х и 11-х классов — завершение их учебного процесса напрямую зависит от расписания ОГЭ и Единого госэкзамена.

В летний период для детей будут работать две категории лагерей: обычные пришкольные, а также профильные (тематические) смены. При этом власти заранее предупреждают родителей о важном ограничении.

В областном центре этим летом не откроются детские лагеря, расположенные в лесопарковой зоне Кумысная поляна. Как пояснили в мэрии, мера вынужденная и связана с возросшей угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Решение принято в целях безопасности юных жителей.

Ольга Сергеева